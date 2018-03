Dancausa (Bankinter) defiende un banco independiente ante las fusiones

Augura la entrada de otras entidades europeas en el mercado español

Pedro Guerrero, presidente de Bankinter, y María Dolores Dancausa, consejera delegada.

La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, defendió ayer en la Junta de Accionistas de la entidad, la independencia del banco en mitad de un entorno tendente a la consolidación. "Ahora se asegura que será la combinación de las fintech (empresas de tecnología financiera) y las grandes tecnológicas las que llevarán a la banca a su final. También se asegura que no hay lugar para la banca mediana y que ésta no tiene futuro", criticó en su discurso para añadir que esos vaticinios no se van a cumplir. "Desde luego, no en el caso de Bankinter", sentenció. Dancausa defendió que la entidad ya ha salido adelante en el pasado venciendo peores dificultades y, ahora, "más que nunca", vencerá los obstáculos que vengan.

Las palabras de la consejera delegada de Bankinter vienen a confrontar con las del presidente de BBVA, Francisco González, quien aseguró la semana pasada, también en la celebración de su respectiva Junta de Accionistas, que en el futuro no habrá lugar para los 20.000 bancos que existen actualmente. "Este proceso tenderá a la construcción de unas pocas grandes plataformas, en las que una multitud de proveedores compitan", aseguró entonces. A juicio de González, solo sobrevivirán quienes ofrezcan productos y servicios más allá de los financieros.

Por su parte, Dancausa aseguró que la tecnología se ha abaratado, facilitando la competencia en el sector. Así, asegura que la diferenciación vendrá en las aplicaciones que se dé a la tecnología y, sobre todo, de la capacidad para transformar los modelos de una entidad para hacer convivir el modelo tradicional y digital. "Porque ambos subsistirán, pero en una industria financiera diferente a la que conocemos hoy", remarcó.

Sector "provinciano"

La consejera delegada de Bankinter auguró que en un futuro cercano entrarán a competir con los bancos españoles entidades de otras naciones de Europa. "El sector bancario en España es muy local, diría que casi provinciano, prácticamente los bancos que operan en España son españoles", añadió.

El presidente de la entidad, Pedro Guerrero, prevé que 2018 será un buen año tras el crecimiento de la economía de 2017, a pesar de que el mercado bancario siga reduciéndose con la menor concesión de créditos y el entorno de tipos bajos.

Bankinter ganó 495 millones de euros el año pasado, un 20 por ciento más excluyendo el efecto extraordinario contable por la compra del negocio de Barclays en Portugal en 2016. Los accionistas aprobaron ayer el reparto de 247,6 millones como dividendo total correspondiente a 2017, lo que supone un pay-out del 50 por ciento del beneficio del año pasado.

