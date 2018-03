UBS empieza la mudanza por el Brexit: traslada a parte de la plantilla a Frankfurt

No amigo no la city perdera mucho potencial porque el brexit como lo dice la UE y TUNSK es que un brexit no puede ser exitoso y ello significa tambien el posible plan a la noruega en el futuro de inglaterra....es muy simple de entender como el mismo dice no sera mejor a lo que existe sera mejor y mas caro para todos.....eso basicamente es cerrar el mercado de la UE a inglaterra o que tenga que pactar a traves de terceros paises para poder meterse en el.....el brexit cortara el cordon umbilical de vez y cada uno con sus reglas en sus paises y eso significa el poder financiero de inglaterra en la ue y viceversa.....ciego el que no lo vea....