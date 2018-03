Ana Botín se suma al 8-M y anima a las mujeres de Santander a tener "más confianza en sí mismas"

La presidenta de Santander, Ana Botín, ha mantenido este jueves, con motivo del Día Internacional de la Mujer, un encuentro con más de un centenar de directivas del banco en el que las ha animado a tener "más confianza en sí mismas".

Según han informado a Europa Press asistentes al encuentro, la presidenta del grupo cántabro ha instado a las trabajadoras del grupo a tener "más confianza" en sí mismas, a expresar "claramente" lo que no funciona y a "hablar claro" para sugerir ideas de mejora.

"Si queremos cambiar el mundo tenemos que hacerlo en equipo, hombres y mujeres", ha asegurado Botín.

En paralelo, la presidenta de Santander ha reconocido en su perfil de Twitter que la maternidad "penaliza" y "no es un mito". "Después del nacimiento del primer niño los ingresos de una mujer disminuyen significativamente y nunca se recuperan completamente", ha escrito en la red social.

The motherhood penalty is not a myth. After a first child, a women's income drops sharply, and never fully recover. #WomensDayhttps://t.co/LSY8dJVGkI pic.twitter.com/5txFZRv90i