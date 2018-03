Sabadell ya lleva gastados 382 millones en la integración de su filial británica

El banco prevé iniciar la migración el próximo mes de abril

El Banco Sabadell se encuentra en pleno proceso de integración tecnológica de su filial británica. La migración de datos, que en un principio debería haber estado resuelta a finales de 2017, se está convirtiendo en una ardua tarea que día a día no deja de elevar la factura de la entidad. Por cada día que pasa Sabadell debe pagar al antiguo dueño de TSB, Lloyds Banking Group, por utilizar su plataforma tecnológica 655.397 euros.

Así, el banco afrontó en 2017 un pago total de 239,22 millones de euros por la subcontratación de esta tecnología. A dicho gasto, se le suma la inversión de la plataforma tecnológica que la entidad española terminó de desarrollar el año pasado, llamada Proteo4UK con la correspondiente instalación de todas las infraestructuras necesarias para llevar a cabo la migración de datos. Según el Sabadell, el coste total de los gastos asociados a la migración ascendió a 382 millones de euros en 2017.

De momento, el banco reconoce que la migración está siendo compleja y marca la fecha de inicio en el próximo mes de abril, aunque el proceso no culminará hasta 2019. Hasta que no se lleve a cabo la migración la factura para el Sabadell seguirá elevándose a un ritmo de casi 20 millones de euros al mes. No obstante, cabe destacar que el banco podrá compensar estos costes una vez finalice la migración, momento en el que, tal y como se recogió en el contrato de venta de la filial británica, Lloyds tendrá que realizar un pago al Sabadell de 450 millones de libras (503,2 millones de euros, al cambio actual) por la desconexión. La entidad asegura que esta contribución económica "neutralizará los gastos asociados a la migración", según refleja en su informe anual. El banco Sabadell adquirió la entidad británica a principios de 2015 por 2.350 millones de euros.

Objetivos de crecimiento

La entidad, tal y como anunció el pasado mes de febrero durante la presentación de su plan estratégico 2018-2020 en Londres, confía en lograr un fuerte crecimiento del negocio tras la migración de datos de la filial británica. En principio, la tenencia de una plataforma propia revertirá el coste de la subcontratación de la tecnología británica, pero además le proporcionará mayor velocidad y menores costes a la hora de desarrollar nuevos servicios y productos para los clientes. Uno de los aspectos más tecnológicos en los que se centrará el Sabadell es en acercar el banco a los clientes a través del desarrollo de capacidades para los dispositivos móviles y digitales. En lo que respecta a las pymes, la entidad también busca hacerse un hueco en este mercado y apuesta por ayudar a prosperar a las empresas locales.

Los objetivos para la filial británica pasan por posicionar la marca, elevar entre 8.000 millones y 10.000 millones más los créditos a clientes respecto a 2017 y controlar los costes para lograr un ratio de eficiencia del 55%.

La filial británica del Sabadell cerró el ejercicio de 2017 con un beneficio de 90,3 millones de euros, un 49,7% menos que un año antes.

