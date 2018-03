Santander, primer banco europeo por capitalización bursátil con un valor superior a 88.000 millones

SOY EL -5- ME REFIERO A MI BANCO QUE NO ES EL SANTANDER, AUNQUE SUPONGO TODOS SIGUEN LA MISMA LINEA DE REDUCCION DE PERSONAL Y COSTES Y QUE CADEA VEZ SE HAGA UNO MISMO TODO EN EL CAJERO. Y NO LO CRITICO, PERO DE CARA A LA GENTE MAYOR ES UNA DISCRIMINACION, YA QUE NO DISPONEN DE LA CAPACIDAD ADECUADA POR MOTIVOS DE EDAD Y FORMACION, AL MENOS UN PORCENTAJE MUY ELEVADO.