El Supremo apoya a la banca y no ve abusivo el impuesto derivado de la constitución de la hipoteca

En cualquier contrato lo equitativo sería que cada parte soportara los gastos y tributos que la ley estipula. Parece ser que la ley no estipula nada o estipula la desigualdad de condiciones sin tener en cuenta la capacidad económica de los contratantes y todo se le carga a la parte más débil. Habrá que leer la sentencia para entenderla. No obstante tenemos antecedentes con las cláusulas suelo, las preferentes y tenemos actualmente multitud de ejemplos de colocación de productos financieros( planes de pensiones, fondos de inversión, depósitos combinados...) que nadie entiende hasta que pierde dinero que le ha costado mucho tiempo y trabajo ganar.



La directiva europea midfi II intenta poner algo de orden en el desmadre del casino financiero que devora los ahorros de miles de personas que desconocen que donde dice “garantizado” no sabe si es al 100% , ni hasta cuanto tiempo tienen su dinero en el sistema (casino) financiero atrapado. Estamos cansados de economistas que con 4 gráficas y una bola de cristal nos adivinan lo que ganarán (siempre ganarán) los productos que contratamos. Al ahorrador de calle le aconsejo que no invierta absolutamente nada que no esté garantizado por el fondo de garantía de depósitos o por el fondo de garantías de inversiones, ya que solo pueden perder la subida del IPC, pero los bancos no pueden disponer de ese dinero a la vista. Los demás experimentos que los dejen a jugadores profesionales, porque al final entre lo que está bajo la especulación pura y dura y lo que está bajo el esquema Ponzi y la inversión por algoritmos de robots financieros nos despluman a todos entre unos pocos y los intermediarios se ponen las botas con las comisiones.