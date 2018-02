Los planes de pensiones no cuajan en España: no ganan clientes y apenas tienen 14.000 euros de media

Bueno es para mondarse como puede decirse que un plan de pensiones es una buena inversión.



1º Fiscalmente te crujen a la hora de sacarlo, Hacienda trata este dinero como si fueran rentas del trabajo.



2º Es una inversión a largo plazo cuya rentabilidad puede ser incluso nula en función de los linces que llevan el producto, llegando incluso a perder dinero, como mínimo ahora son 10 años. Una inversión que te puede dar incluso pérdidas y no puedes retirar tu inversión, si lo retiras antes las condiciones son leoninas, es simplemente temerario. Además tiene una serie de comisiones ocultas.



3º La mayoría de la población española no se puede permitir el ahorro con los sueldos que se ganan.



4º Es un producto que no está garantizado por el fondo de garantía de depósitos y ya se han dado casos de quiebra de este tipo de productos.



5º Tras las reformas este dinero también puede ser embargado.



Realmente es productivo para el cliente un producto que no te garantiza ni siquiera la liquidez de tu propio dinero. Es productivo para el cliente un producto que no te garantiza tu inversión y del que no tienes capacidad de decisión. Nadie habla de lo que supusieron estos planes privados por ejemplo en Chile.