La CNMC multa con 91 millones a Santander, Sabadell, BBVA y CaixaBank por concertar 'swaps'

Un Estado que fija las tasas de interés con su Banco Central y ostenta monopolios u oligopolios de todo tipo no tiene moral alguna para multar a nadie por esto.



Los bancos simplemente imitan al Estado en sus inmorales prácticas, así que cuando el Estado de ejemplo y se subordine a sus propias leyes cosa que claramente no hace, sí podrá tener moral para multar a quien sea, pero mientras tanto esto no es más que un abuso de poder y una muestra más del robo estatalizado al que ya estamos acostumbrados, para sostener el tinglado decadente e inmoral del supuesto bienestar social.



Esos 90 millones por otra parte lo terminarán pagando los clientes, empleados despedidos o los contribuyentes con un costo de la deuda pública más alto.



La mayor aberración intelectual de la modernidad es creer que el Estado está por encima de la ley y la moral, esa aberrante idea nos llevó a los totalitarismos que produjeron millones de muertes, por desgracia no se aprendió casi nada del pasado.