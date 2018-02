Francisco González, presidente de BBVA, ganó 5,79 millones en 2017, un 17,6% más

No sé si se lo merecerán o no pero lo que si está claro es que la crisis con estos no va. Nunca he entendido estas remuneraciones propias de estrellas del cine o fenómenos deportistas en una labor como la dirección empresarial. Tanto si lo hacen bien como mal las remuneraciones resultan exageradas. Lo malo es que estas cosas se refrendan en las juntas de accionistas y no hay quien las frene.