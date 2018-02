Weidmann se alinea con Draghi: la retirada del programa de compras no será abrupta

ESTIMULUS DINERO CREADO A PARTIR DE NADA Y SOSTENIDO POR NADA DE NADA



Y no los pueden retirar sino todo el castillo se ira a tomar por cul o



y no hablo de los tipos de interes que solamente les suben de 0,25pts que es de risa pura risa



y mientras tanto los tipos de interes negativos van devorando todo desde el interior, y cada dia van a más







en resumen game over



los que quieren salvar algo teneis 2 possiblidades



comprar oro fisico y guardarlo donde querais PERO NO EN UN BANCO !!!!



O COMPRAR PLATA FISICA Y GUARDARLA EN CASA O EN ALGUN OTRO SITIO PERO NO EN UN BANCO !