El coste de las nuevas provisiones para la gran banca se eleva a 4.400 millones

aixxx pobrecitos bancos, que entre preferentes y otros hibridos, comisiones ilegales, hipotecas indexadas a divisas (sin informar debidamente), clausulas suelo (sin informar debidamente), compra de deuda del estado con dinero gratis (a costa deno dar credito), creditos que no reclaman a partidos politicos para que legislen en su favor, etc, etc, etc... casi no han tenido tiempo de forrarse robando