El expresidente de la CNMV Fernandez Armesto dice que Fórum no era su competencia

Madrid, 5 feb (EFE).- El expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Juan Fernández Armesto ha declarado hoy en el juicio que se sigue por la presunta estafa de Fórum Filatélico que la sociedad no estaba bajo la supervisión del organismo, que en 1999 atendió una reclamación sobre la filatélica.

El que fuera presidente del supervisor bursátil entre los años 1996 y 2000 ha declarado como testigo a petición de la defensa del expresidente de Fórum Francisco Briones, que le ha recordado que en 1999 el servicio de reclamaciones de la CNMV atendió una consulta de un particular.

Armesto ha explicado que en aquellos años, los supervisores -Banco de España, dirección general de Seguros y CNMV- se repartían, respectivamente, el control de bancos, aseguradoras y emisores de valores.

Había también consultas frecuentes sobre entidades no registradas, las que no forman parte de los sectores regulados, y aunque no recordaba el contenido del informe que se hizo sobre Fórum, Armesto ha explicado que en esos casos se informa al reclamante de que la CNMV no es competente y se le devuelve la documentación aportada.

También ha relatado que la venta de activos como coches, antigüedades, o sellos no estaban bajo la supervisión de la CNMV, y se ha referido al caso de Bosques Naturales, que comercializaba maderas nobles y que en un momento dado quiso vender acciones.

La sociedad presentó un borrador de folleto de emisión, pero tras estudiar los requisitos con la CNMV finalmente desistió.

