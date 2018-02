La gran banca se agarra al cobro de comisiones para ganar un 30% más

#10



Yo llevo 10 años con ING. He vivido en primera persona el tema de una herencia por fallecimiento de mi madre.



Pedi la hipoteca con ellos.



Tengo la tarjeta de debito con ellos.



Y cuanto mas hablo con la gente de los bancos te puedo asegurar que mas amo el mio.



Incluso una vez me clonaron sin yo darme ni cuenta mi tarjeta en Peru y me llamaron de ING diciendo que me la habian bloqueado porque en sus sistemas les habia salido una alerta. Ya que yo tenia una compra en una gasolinera de Salamanca y a las dos horas se hizo un cobro en un Walmart de Atlanta por importe de 2 dolares. Me explicaron que esa tecnica es la que suelen utilizar los ladrones de tarjetas. EMpiezan a hacer pequeños pagos y si el titular no se da cuenta empiezan a hacer pagos mas frecuente y grandes. Yo ni me di cuenta la verdad y a ING sin embargo le saltaron las alertas.



Aparte: yo tengo banco 24-7-365.



Sin colas, cuando tengo que pagar un recibo puedo hacerlo a las 3 de la madrugada desde mi PC, no hace falta que vaya al banco los lunes miercoles y viernes entre el 25 y el 27 de cada mes y me presente alli con un litro de sangre de unicornio, 3 plumas de fenix y un kilo de gluten de Mercadona.



La gente dice: ya pero no tienes comisiones porque no tienen bancos, ni personas trabajando (cosa que es mentira, si que tienen sucursales pero no tantas) a lo que yo respondo... dime una sola cosa que puedas hacer tu en la sucursal que yo no pueda hacer desde mi casa.



El silencio a esa respuesta confirma cada vez lo que yo mas pienso: me encanta mi banco !