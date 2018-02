800 492

Oliu ve "complicado" que Sabadell regrese a Cataluña y no se siente exiliado

Madrid, 2 feb (EFE).- El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, ha asegurado hoy que es "complicado" que este banco decida ahora volver a situar su sede social en Cataluña, y ha añadido que no se siente "exiliado" en Alicante, adonde trasladó su sede social en octubre, sino "muy cómodo".

En la rueda de prensa para presentar los resultados del banco en 2017, que se ha celebrado en Madrid, Oliu ha también ha aprovechado para subrayar que tras el "nerviosismo" generado en el mes de octubre por la inestabilidad política, que provocó salidas de depósitos, ya en noviembre y diciembre se recuperó por completo la "normalidad", y el trimestre se cerró con un saldo positivo de 1.200 millones, ha apuntado.

Preguntado por si el SABADELL (SAB.MC )se sentía cómodo con su decisión, a principios de octubre, de trasladar su sede social a Alicante por la situación política en Cataluña, Oliu no ha querido entrar en polémica y ha subrayado que Banco Sabadell es un banco "internacional y español" que compagina su "sede histórica con su sede social actual".

El directivo ha asegurado que el banco está "muy cómodo" teniendo su actual sede social en Alicante, tanto como teniendo su centro corporativo principal en la provincia de Barcelona y sus raíces históricas en la ciudad de Sabadell, y ha añadido que no se siente "exiliado" por el traslado de la sede social.

"Estamos cómodos teniendo en Barcelona el centro corporativo principal y estando también en Madrid", ha añadido Oliu, que ha dado por "agotado" el asunto del traslado de la sede social.

A la pregunta de si el banco no volverá a tener su sede en Cataluña, ha comentado: "En este mundo nunca se puede decir nunca jamás, pero es complicado".

Y es que, según ha detallado, el Sabadell dio el paso de trasladar su sede social por un "hecho muy relevante", por una razón "muy de peso", por lo que ha concluido que para regresar a Cataluña habría que tener "una razón muy de peso", tanto como la que les llevó a cambiar el domicilio social, "y hoy por hoy no hay ninguna".

Haciendo balance de la decisión del banco de mudar el domicilio social a Alicante, Oliu ha afirmado que el hecho del cambio de domicilio era una especie de as en la manga que tenían "por si ocurría lo que ocurrió".

A la pregunta de si se sentía exiliado por haber tenido que trasladar la sede social del banco a la Comunidad Valenciana, ha respondido: "Yo no me siento exiliado. Me sentiría así si estuviera fuera de España. El banco es una realidad que está en diferentes partes".

En cuanto a la fuga de depósitos provocada por la crisis política en Cataluña, ha dicho que tras un momento inicial de "nerviosismo" en octubre, el último trimestre del año se cerró con un balance positivo en torno a 1.200 millones.

En cualquier caso, Oliu ha remarcado que no hubo "boicot", sino más bien una reacción de nerviosismo de la clientela, y respecto a las llamadas cuentas espejo, es decir, a las abiertas por clientes catalanes en otras comunidades, ha asegurado que no tenía datos y ha remarcado que todos esos ingresos permanecen en definitiva "dentro del banco".

