Santander cubre casi todo el ERE por Popular con adhesiones voluntarias

No se si la prensa tiene verdadero interés por saber la verdad del ERE pero, ya que no informan intentaremos hacerlo desde este comentario.



La verdad es que no se está pagando como dicen el 80% a os mayores de 50 años. A un trabajador de 50 años le están dando el 49.23% pero del salario de convenio, muy claramente más bajo que el que se cobra realmente. La realidad es que yo he salido con 53 años y el 38% de mi salario y perdiendo además aportaciones a planes de pensiones y otros complementos históricos (economato, seguro, etc.)



RRHH ha presionado a tope, Reuniones casi diarias para informar que estabas en la lista y que si no firmabas perdías la prima de voluntariedad por lo que el porcentaje era aun más bajo. Si has conseguido resistir y al final to te echan, viene la segunda parte.



En el ERE los sindicatos a firmado de otros 575 trabajadores van a empresas auxiliares. Es decir, salen del Banco a una empresa de servicios. Es cierto que manteniendo el sueldo pero, estas empresas ya no son el Banco por lo que si dentro de 6 meses empiezan los improcedentes o hacen un ERE, las condiciones serán aun mucho peores.



Aun no sabemos los porcentajes de cada Banco pero, si algún día los conocemos, veremos que ha sido claramente una limpieza étnica de trabajadores de B. Popular. Entre despidos y paso a las empresas externas de servicios, más del 70% de los trabajadores de los SSCC de B. Popular se van a ver afectados.



De los menores de 50 mejor ni hablamos porque como no llegaban a la cifra, están llamado a saco trabajadores de B. Popular.



A todo esto, los sindicatos (menos CGT) desaparecidos. Si les llamas para decir que te están citando en RRHH cada 2 días, te responden que es bueno porque así te informan y que además si no firmas puedes perder bastantes derechos.



Si la prensa tiene interés en publicar la verdad lo tiene verdaderamente fácil, No han sido casos aislados. Pueden hablar con cualquier empleado de SSCC de B. Popular y se lo cuenta.



Saludos