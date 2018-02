Alcaraz (CaixaBank) se disculpa por haber dicho que los desahucios son una leyenda urbana

"Lo que dije no es lo que pienso ni refleja mi forma de ver las cosas"

Juan Antonio Alcaraz, director general de Negocio de CaixaBank.

Juan Antonio Alcaraz, director general de Negocio de CaixaBank, "lamenta profundamente" las declaraciones pronunciadas la semana pasada, en el marco de unas jornadas inmobiliarias en Madrid, en las que señaló que los desahucios son una "leyenda urbana", y ha expresado públicamente sus disculpas.

"Me retracto pública y sinceramente de mis palabras y quisiera pedir disculpas a todas aquellas personas que se han podido sentir ofendidas. Quienes me conocen saben muy bien que lo que dije no es lo que pienso ni refleja mi forma de ver las cosas, y lo siento", ha afirmado este miércoles Alcaraz.

"El acceso de todas las personas a una vivienda digna ha sido siempre una de las prioridades de CaixaBank, ha señalado Alcaraz, quien ha explicado que la entidad "tiene por norma" tratar de evitar cualquier situación de desahucio, para lo que aplica criterios de flexibilidad en las reestructuraciones del crédito y atención a la situación personal de cada cliente.

Obra social

"Todo con el objetivo de evitar siempre el procedimiento judicial y el desahucio. Un compromiso firme que complementa la labor de la Obra Social 'la Caixa', que cuenta en estos momentos con más de 33.000 viviendas sociales para colectivos con dificultades", ha indicado.

"Siento de verdad unas declaraciones que han sido desafortunadas en todos sus términos y que en absoluto se corresponden con lo que pienso ni con mis actuaciones profesionales a lo largo de 30 años de trayectoria en el sector, ni tampoco con los valores y el modelo de gestión de nuestra entidad", ha concluido Alcaraz.

