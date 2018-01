La peor pesadilla de la banca: Amazon ya ofrece servicios financieros en India y México

Ya se encargará la REGULACION de cargarse esta iniciativa....



Hay lobies MUY poderosos a los que NO les interesa para nada esto...



Y es cierto que para medio de pago (crédito) puede que sea una nueva-buena idea, pero para 'custodia'... no sé, no sé....



El caso es que la parte de Ingresos de la Banca como 'medio de pago' se irá al traste como se fueron los SMS's en las operadoras de TELCO.