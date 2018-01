Bankia rebaja hasta 56 años la edad de prejubilación en su ERE para integrar BMN

Al 5 y 6. “Estas prejubilaciones las asume la empresa poniendo el dinero”



“Una empresa privada si quiere indemnizar a su empleados por irse lo puede hacer, no olvidemos que la empresa siguie pagando la seguridad social de los empleados hasta los 63 años luego los dos años restantes ..”



Una empresa privada, si quiebra y estaba quebrada, los trabajadores van al PARO y cobran salarios Fondo Garantia Salarial.



La Empresa no pone DINERO, esos costos los DESGRAVA DE LOS IMPUESTOS A PAGAR.



La PREJUBILCIONES se hacen con dinero “ Bankia requerirá 19.000 millones de dinero público” para que no quebrase.



A los 63 años, creo que van al PARO o IBAN y después la JUBILACION con la MAXIMA.



Al 9 “. Una empresa privada si quiere indemnizar a su empleados por irse lo puede hacer, no olvidemos que la empresa siguie pagando la seguridad social de los empleados hasta los 63 años luego los dos años restantes” ¿DEBIAN COBRAR ESOS SUELDOS, CUANDO LA EMPRESA ESTABA QUEBRADA?.



Y los Jovenes trabajando por 1.000€ y pagando Seg. Social para que después cobren la MAXIMA PENSION. Esto es de locos u otra cosa mucho peor.