Santander niega 25 millones a varios exdirectivos de Popular en concepto de retribución variable

Debe tener una repercusión penal. Si los gestores han manipulado las cuentas, a la cárcel. Si las cuentas no se adaptan a la legislación, los organismos reguladores tienen que exigir que se adapten, si los gestores no lo hacen, entonces los organismos reguladores exigen el cumpliento (para eso están) y tendrán que demandar a los gestores.



Lo que no puede ser es que ni los gestores cumplan la legislación, ni los organismos reguladores, ni el Estado ni la U.E.. Nadie cumple y se les roba el patrimonio a los accionistas que confiaban en el sistema financiero.



¿Quién compensa a hora a estos accionistas?