Las claves para elevar las ventas y salir al exterior

Mejorar en redes sociales y dispositivos móviles, asignatura pendiente

'Exporta' provee de análisis detallados sobre posibles mercados de exportación iStock.

En los últimos años, la importancia del sector exterior en la economía española ha quedado de manifiesto. A menudo, las empresas que mejor capearon el temporal desatado en 2008 fueron aquellas que pudieron mantener -e incluso elevar- sus ventas en otros mercados. Así, las exportaciones de bienes y servicios pasaron de representar un 25,5 por ciento del PIB en 2010 a un 34,2 por ciento en el segundo trimestre de 2017. En 2016, España exportó más que nunca: 254.530 millones de euros.

Dar el salto a la internacionalización, no obstante, no es sencillo. Por ello, Bankia ha desarrollado una plataforma para potenciar este y otros aspectos de las empresas, especialmente las pymes, para favorecer su crecimiento. Soluciona Empresas es, además, gratuita y está abierta a no clientes de la entidad.

¿Hacia dónde mirar?

Exporta es una de las herramientas de Bankia orientadas a buscar nuevos mercados y aumentar las ventas en el exterior. En concreto, proporciona información detallada y específica sobre los países en que la empresa o el sector de que se trate tienen más oportunidades de negocio. Además de aportar información macroeconómica sobre los países, Exporta ofrece todo lo que hay que saber en cuestiones culturales relevantes a la hora de hacer negocios, la posición competitiva del producto que se quiere exportar y los requerimientos legales, entre otras.

Elegir bien el mercado al que se quiere exportar es, desde luego, muy importante, pero no es el único factor para lograr el éxito. Sin una estructura productiva, que permita mirar de tú a tú a los rivales, no puede llegarse muy lejos. La herramienta Índicex de Bankia ayuda a la empresa a evaluar su grado de competitividad digital, un área determinante en el panorama actual.

A partir del análisis de más de 100 parámetros, Índicex genera un informe ad hoc que detalla el desempeño de la empresa en el entorno digital y -más importante- elabora recomendaciones para mejorar y vender más a través de canales digitales.

Entre las variables objeto de examen figuran el posicionamiento SEO, la movilidad, la experiencia de usuario, la seguridad, el marketing digital, los contenidos, las redes sociales, el comercio electrónico y la analítica web.

Bankia conoce bien el estado de la competitividad digital de las empresas españolas. En marzo, la entidad presentó un su informe Bankia Índicex, que analizaba más de 5.000 compañías: con un 5,3 de media sobre 10, las empresas españolas aprueban en este ámbito, pero la puntuación subraya el potencial de mejora.

El desempeño en redes sociales y la adaptación a los dispositivos móviles son dos de las asignaturas pendientes más habituales. El 20% de las empresas españolas ya venden por internet. Bankia se ha fijado el objetivo de que ese porcentaje no haga sino aumentar.

PUBLICIDAD