BBVA asume pérdidas de más de 1.100 millones por su participación en Telefónica

Yo no soy accionista de tlf, pero como todo en la vida sube y baja (o quiebra) pero en este caso creo que subira, (y no, no tengo ni una accion)



lo que hoy al bbva se le complica por culpa de tlf, en el futuro no muy lejado le hara brillar gracias a tlf.



yo a tlf la veo una accion que si elimina de una santa vez los dividendos y se centra en pagar deuda y crear valor creciendo en latinoamerica, triplicarse en 10 años lo veria facil, y ya empezar a pagar dividendo con las cuentas saneadas...



alla quedaron los dias en que rentaba un 9.8% o asi cada año...