Alantra desafía al Brexit y estudia trasladar su sede de Madrid a Londres

Vaya, ¿pero no se hundían? Será porque Forbes acaba de publicar su lista de mejores destinos para la inversión internacional en 2018 situando al Reino Unido #1 de entre 153 países medidos (índice de corrupción, seguridad jurídica, I+D, etc). No lo he visto publicado en ningún medio español... Cada vez está más claro que el Project Fear era una absoluta patraña de Bruselas y el FMI. Si su bola funciona tan "bien" como cuando decían que automáticamente el Reino Unido regresaría un 3.6% en PIB y se perderían cientos de miles de empleos (cuando han logrado el menor desempleo en este último año ,un 4%) deberían buscarse la vida en otra cosa que como adivinos!