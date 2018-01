El regulador británico multa a un ex operador de derivados de RBS por su "imprudente" conducta

Le prohíbe realizar cualquier función relacionada con la actividad financiera

La Autoridad de Conducta Financiera (FCA, por sus siglas en inglés) ha impuesto una multa de 250.000 libras (282.444 euros) al ex operador de derivados de tipos de interés de Royal Bank of Scotland (RBS), Neil Danziger, y le ha prohibido realizar cualquier función relacionada con la actividad financiera al determinar que no es una persona "apta ni adecuada porque actuó de forma imprudente y carece de integridad".

Según ha concluido el regulador británico en un comunicado, entre el 14 de febrero de 2007 y el 22 de noviembre de 2010, Danziger, quien comercializaba en RBS productos financieros referenciados al Libor en yen japonés, manipuló las referencias y tomó una posición comercial con la que obtener beneficio propio.

Así, la FCA ha denunciado que Danziger "actuó imprudentemente y, por tanto, con falta de integridad, al deriberadamente pensar que no existía riesgo en torno a su inapropiada conducta". "Los estándares adecuados de conducta en el mercado reflejan los intereses de todos los participantes en la industria de los servicios financieros", ha señalado la FCA.

"No pueden ignorar las leyes"

"Los participantes del mercado no pueden ignorar las leyes y regulaciones (...). Esta multa y prohibición deberían reforzar este mensaje y reflejar el compromiso de la FCA de proteger la integridad del sistema de Reino Unido", ha añadido el regulador. El 18 de junio de 2014, la FCA emitió una nota de advertencia a Danziger, pero el procedimiento de investigación se suspendió entonces debido a otra investigación en curso por parte de la Oficina de Fraude.

"La irresponsable indiferencia del señor Danziger hacia estos estándares no tiene cabida en la industria de servicios financieros", aseveró el director de supervisión de los mercados de la FCA, Mark Steward.

Danziger fue despedido de RBS por manipulación del Libor a finales de 2011. Asimismo, el banco fue multado con 390 millones de libras (440,6 millones de euros) por las autoridades de Reino Unido y Estados Unidos por su participación en un escándalo que también envolvió a varios de los bancos más grandes del mundo.

PUBLICIDAD