El Banco Popular impulsa los créditos al consumo para aumentar los clientes

Fiel hemos sido y nos quedamos sin nuestras acciones despues de 10 años como accionosta. En un futuro próximo la intención es de dejar de ser cliente del banco y mandar al garete las acciones del Santander.



Aún a estas alturas no tengo claro la intervención del banco. Soluciones había para su capitalización y una falta puntual de liquidez no debe ser causa de su intervención si se considera al banco solvente. Aquí hay gato encerrado y no sé de que color es.