MUFG, el mayor banco de Japón, comprará al fondo Temasek el 73,8% del Bank Danamon de Indonesia

Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), el mayor banco de Japón, ha llegado a través de su filial The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ a un acuerdo condicional con Asia Financial, propiedad del fondo soberano singapurense Temasek, para adquirir el 73,8% del accionariado del banco indonesio Danamon.

La operación, estructurada en tres tramos, contempla la adquisición inicial de un 19,9% de Bank Danamon a cambio de 8.323 rupias indonesias (0,51 euros) por acción, además de una inversión de 15.875 billones de rupias indonesias (986 millones de euros).

Con posterioridad, la entidad japonesa buscará obtener los pertinentes permisos de las autoridades para incrementar en un 20,1% adicional su participación, hasta el 40% del banco indonesio, tras lo que buscará autorización para ampliar su inversión por encima de este umbral, lo que permitiría alcanzar el 73,8%, brindando también la oportunidad a otros accionistas de Danamon de adherirse a la oferta o conservar sus acciones.

MUFG señaló que esta inversión representa un hito crucial en sus planes estratégicos para Asia y Oceanía, donde el banco ha expandido su presencia y diversificado su negocio.

"Como uno de los bancos líderes en Asia y Oceanía, hemos reconocido desde hace tiempo el papel de Indonesia como uno de los impulsores clave del desarrollo de la región y hemos buscado establecer una mayor presencia en el país", añadió Takayoshi Futae, consejero delegado de MUFG para Asia y Oceanía.

PUBLICIDAD