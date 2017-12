Ibercaja logra una plusvalía bruta de 13,8 millones tras vender una cartera de créditos a Cabot

Cabot son esos señores que te dan la vara con que pagues o te ponen en una lista de morosos?



Me parecen un cuento, como mucho son los mafiosos que te vienen a "proteger".



Porque no demandan a los deudores en los juzgados si consideran legales las deudas?



Quizá porque no son legales, pero hay que mantenerlas en los balances?



Es una ruina a cámara lenta.