800 507

Los bancos europeos podrán operar en el Reino Unido tras el "brexit"

Londres, 20 dic (EFE).- Los bancos europeos podrán operar en el Reino Unido normalmente después del "brexit", incluso si no hay un acuerdo entre Bruselas y Londres sobre la retirada británica de la Unión Europea (UE), revela hoy la cadena BBC.

Las entidades bancarias que ofrezcan servicios a empresas y entre bancos podrán seguir operando en virtud de las actuales reglas, según los planes del Banco de Inglaterra, añade la emisora.

Con esta medida, los bancos del bloque europeo que operan con sucursales en el Reino Unido podrán seguir operando sin tener que crear subsidiarias, un proceso considerado muy costoso.

Actualmente, los bancos con sede en cualquier país de la UE pueden vender servicios dentro de todo el bloque europeo gracias al instrumento conocido como pasaporte de servicios financieros.

Esta información sale a la luz después de que el negociador comunitario del "brexit", Michel Barnier, indicase que Londres no podrá tener un acuerdo especial para la City (centro financiero), como aspira el Gobierno británico, tras la retirada del Reino Unido.

Barnier dijo ayer al diario The Guardian que es inevitable que los bancos británicos y las entidades financieras pierdan el pasaporte que les permite comercializar libremente en la UE.

"No hay lugar (para los servicios financieros). No hay un único acuerdo comercial que esté abierto para los servicios financieros. No existe" y, "al abandonar el mercado único, pierden el pasaporte de los servicios financieros", insistió Barnier.

La BBC señala que, si los bancos europeos tuvieran que crear subsidiarias, las entidades optarían por marcharse de Londres, erosionando la preeminencia de Londres como centro financiero.

El Consejo Europeo aprobó la semana pasada pasar a la segunda fase de las negociaciones del "brexit", que estarán centradas en la futura relación comercial entre Londres y Bruselas.

PUBLICIDAD