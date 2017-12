La gran banca recorta 11.000 empleos en dos años, el 8,3% de la plantilla

No sera que habia mas bancos de los que hacian falta ?



Un pais capitalista y que las grandes empresas hacen lo que quieren, pero claro tenemos gran presion fiscal que no se que pasara cuando cada vez haya menos personal trabajando y mas jubilados y personas en el paro.



Asi vamos, y no solo aqui sino fuera mas de lo mismo. Para que unos pocos puedan vivir de lujo los demas tenemos que pasar miseria y muchas familias pierden el trabajo y no tienen de que vivir.



Deshaucios, despidos, bajadas de suedo, perdidas de ipc .... es un continuo y no tiene pinta de cambiar.



Solo les deseo que siempre tengan tabajo y que su empresa cuide de ustedes.



Fuerza al Bitcoin, mucho van a llorar los bancos.



Un abrazo.