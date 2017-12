Bruselas autoriza la venta de la cartera inmobiliaria de Popular a Blackstone

Y todo esto no lo podría haber hecho el Popular y así no nos clavaba el mochuelo que nos clavó ?. A pesar del tiempo que llevo como inversor ahorrados no entiendo nada de lo que aquí pasó. El primer banco en eficiencia y rentabilidad de España hasta hace poco y 10 años despues en la bancarrota sin que hayan rodado cabezas ni en los organismos reguladores ni en la dirección de la entidad salvo en el último año. El Santander mientras tanto haciendo cartera.