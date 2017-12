Los empleados de Santander pueden acogerse al ERE desde este miércoles

UGT, CCOO, FITC y STS, que representan el 85,5% de la mesa negociadora



Prejubilaciones



El acuerdo permitirá a los empleados de 55 o más años prejubilarse con el 80% del sueldo, etc. Etc. Se puede leer.



O, el prejubilado recibirá una indemnización de una sola vez y una prima de 2.000 euros por cada trienio completo cumplido en el banco.



Mayores de 50 años con más de 15 de antigüedad, las salidas se producirán con una indemnización también del 80 % del sueldo por 8 años, etc.etc. Se puede leer.



Esto se hace con el dinero BCE y al 0% INTERES.



D. ARISTOBULO DE JUAN FRUTOS, ha denunciado en el Congreso que existía "tolerancia regulatoria" a la hora de valorar activos



Los inspectores del Banco de España "quedaban mediatizados".



Considera que se refinanciaban "operaciones malas porque así parecen buenas" y así se permitía cumplir con la regulación.



Sobre las malas prácticas, ha asegurado que a las entidades financieras no les interesaba reconocer la morosidad de sus clientes, porque les obligaría a incrementar su colchón de provisiones y, consecuentemente, reducir sus bonus y dividendos



"todos sabían que existía la burbuja",



Al estallar la crisis, ha criticado que el "tratamiento" dado por el Gobierno socialista fue "tardío, artificioso y costoso",



"Estábamos en la época de la Champions.



Y AHORA.se van con estas pensiones que como decia un COMENTARISTA:El 27 tiene razon: “lo que no se puede es hipotecar el futuro de los jovenes para pagar los sueños de los jubilados, lo siento” Y PREJUBILADOS DE LA BANCA, CAJAS AHORROS, ETC, ETC,