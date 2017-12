700 1057

Sobrino de proveedor de Fórum admite vínculo con compañías que recibieron fondos de la empresa

San Fernando de Henares (Madrid), 12 dic (EFE).- El sobrino de uno de los máximos proveedores de Fórum Filatélico Carlos Llorca, ha reconocido hoy en la Audiencia Nacional haber ejercido de representante, a propuesta de su tío, de varias de las sociedades que recibieron fondos de la empresa.

Ante la sección primera de la Sala de lo Penal, Daniel Pouget ha mostrado su conformidad con los hechos relatados por Anticorrupción, que pide para él tres años de cárcel y multa de 1,5 millones de euros, aunque ha asegurado que sólo fue consciente del vínculo entre Llorca y Fórum años después de aceptar el trabajo.

Según la Fiscalía, Pouget administraba el patrimonio de su tío a través de Voydema Desarrollo, desde donde gestionaba varias sociedades que habrían recibido más de un millón de euros procedentes de la filatélica, así como varios inmuebles que ingresaron 4,9 millones y que "debía administrar y liquidar" asegurándose de que no aparecieran inscritos a nombre de Llorca.

En relación a éstos, ha atribuido la propiedad de uno de ellos a sus primos, Adán y Linda, y ha negado que en 2010 vendiera, a través de un contrato privado, la finca que tenía en Marbella (Málaga) la sociedad británica Ramsey, en la que figura otra de las acusadas de blanqueo en esta causa, Pamela Randall.

De igual modo se ha opuesto a la versión del Ministerio Público sobre las cajas de seguridad de las que disponía Llorca en Londres y en las que la Policía Metropolitana intervino 296.000 euros y 20.000 francos suizos en junio de 2008 durante una importante operación.

Al respecto, Pouget ha relatado que aunque en octubre de 2007 abrió una de ellas, "en ningún momento" movió el dinero, ni sabía el uso que se iba a hacer, y que si dijo a la Policía londinense que los fondos encontrados eran suyos fue por "una serie de dificultades económicas".

"Mi tío me pidió que abriera la caja cuando le conté que me iba de ocio a Londres durante tres días, pero en ese momento no me dice para qué", ha apuntado.

Pouget ha dicho que fue tras su detención en abril de 2010 cuando decidió "cortar la comunicación" con Llorca por medio de un correo electrónico ya que "no quería conocer nada sobre más sobre el asunto".

Durante esta última jornada han intervenido dos de las personas a quienes la Fiscalía señala como partícipes a título lucrativo, entre ellos la mujer del expresidente de Fórum Francisco Briones, Consuelo Carrión, a la que pide que resarza a los perjudicados con 4,4 millones de euros.

También Philippe Vitse, empleado de Credit Suisse en Ginebra (Suiza) que gestionaba las cuentas a nombre de varias sociedades de la red de proveedores de Fórum controladas por Jesús Sánchez y Reinhard Amann, una labor por la que recibió de la filatélica 472.000 euros.

La presidenta del tribunal ha levantado la sesión hasta mañana, cuando las partes concluirán, tres meses después, el interrogatorio de los acusados para empezar con las declaraciones de los primeros testigos.

