El Estado vende un 7% de Bankia con pérdidas de casi 300 millones

En estas colocaciones aceleradas siempre paga el pato el accionista actual de Bankia que se supone que mañana verá como sus acciones valen menos que hoy. No me gusta, es una mala praxis que crea mucha desconfianza. Luego queremos que la bolsa suba y además ya que hay un descuento podría haberse ofrecido a minoristas que a ,o mejor más de uno hubiéramos cogido algo.



En cuanto al coste del rescate me temo que peor hubiera sido dejarlo caer.



Un saludo