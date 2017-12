König (JUR) defiende que la resolución y venta de Popular evitó "riesgos" para la estabilidad financiera

Los galenos parece que no se enteraban de nada, o si se enteraban, el enfermo se les murio y la culpa es de la familia, o sea de los accionistas. Tiene gracia el tema si no fuese porque nos quedamos sin cuartos y con cara de tontos. Mucha supervisión, mucha Basilea, la CNMV parecía no ver nada, el consejo de administración parecía un gallinero pero la autoridad no decía pío como si en vez de un banco se tratase de una hojalatería. Al final de los finales todos contentos con la resolución menos los accionistas que se quedaron a la luna de Valencia. En fin, como para fiarse de estos.