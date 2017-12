El 21% de la banca española, en la encrucijada ante los test de estrés

Que los bancos españoles que han quedado están quebrados, eso ya lo sabemos, que los rescates con dinero público no han servido para nada más que ganar tiempo ,también lo sabemos, que no existe recuperación económica alguna y todo era mentira también lo sabemos, que no vamos a recuperar el dinero público inyectado a banco Privados también lo sabemos, vamos que nos han tomado por tontos en resumen.