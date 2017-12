Los bancos deberán aumentar las provisiones de los créditos de alto riesgo

“La nueva circular contable del Banco de España, que adapta las normas internacionales de información financiera, dice: Los bancos deberán provisionar los créditos de alto riesgo durante toda la vida del activo, como ocurre con los préstamos dudosos”



Y Ley Reguladora del Mercado Inmobiliario 25 de Marzo de 1981 Art 5, dice “Cuando se financie la construcción, rehabilitación o adquisición de vivienda el préstamo podrá alcanzar el 80 % de la tasación”



¿Por qué no la cumplieron? ESTE ES EL PROBLEMA QUE ESTAMOS PAGANDO.



¿Han devuelto LOS BONUS QUE COBRARON por todas las hipotecas RUINOSAS que hicieron?



No han cerrado ninguno, LOS BANCOS NO PUEDEN CERRAR POR RUINA y a los empleados los PREJUBILAN CON con el dinero de los CONTRIBUYENTES. VIVA LA SOLIDARIDAD QUE DICE …… PSOE.