La banca concede apenas un tercio de las hipotecas que en la 'burbuja'

Cuando se concedían muchas hipotecas se quejaban, que si hipotecas basura que si hipotecábamos el futuro. Ahora que no se conceden también nos quejamos. ¿en que quedamos?. Yo creo que el que pueda y quiera que se compre un piso con hipoteca y el que no que viva de alquiler. Yo he comprado un piso para alquilarlo y la verdad me va bien, cada uno que viva como pueda y quiera.