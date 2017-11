Santander estudiará rebajar el número de afectados por el ERE en sus servicios centrales

como estará de mal el Santander que aprovechados de una dudosa operación se queda con el popular 6 banco de España y solvente ojo pero asfixiado con retiradas masivas de entes público para provocar su caída y no pagar a sus accionistas un precio justo en dinero o en acciones del propio Santander . Prefiere que la sombra de sospecha caiga sobre el banco y los litigios que tendrá que afrontar porque ha robado a 305000 accionistas la gran mayoría minoritarios pero tan bien a los unos muy poderos que arrastraran al Santander por el fango de la justicia durante años sino décadas



Pudo haber comprado el banco en el mercado con una prima ridícula pero sus necesidades de capital son tan gres que precario el camino más largo el tiempo dirá si buena decisión o no



los 7000 millones de la ampliación no eran para el popular sino para el propio Santander que tiene un déficit de capital de más de 10000 millones de los pozos del Brest de puerto rico de estados unidos donde no pasaba loe tesis de estrés de la reserva americana el Santander si también esta porque paga un dividendo en papelitos