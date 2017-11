Rescatar a Bankia fue una buena decisión

Muchas razones para no dejar caer a Bankia y ninguna para dejar caer al Popular. Ciertamente una entidad financiera no es una entidad cualquiera y no se mueve en un libre mercado sino que está integrada en un sistema financiero estrecho normativamente y supuestamente controlado por lo que una quiebra no debe acontaecer. Sin embargo, en el caso del Popular se le cargó el mochuelo a sus accionistas y bonistas salvando, de momento, de responsabilidad a quienes tendrían que evitarlo. Estoy de acuerdo en la salvación de Bankia ya que el remedio ha sido mejor que la enfermedad,, pero no lo estoy con el desenlace del Popular por mucha euforia que las autoridades económicas muestren. Más de trescientos mil accionístas piden una explicación creible por perder su inversión. No podemos entender porque una autoridad económica un día da un mensaje de tranquilidad diciendo que el banco es solvente y al cabo de no mucho tiempo justifica su resolución y dice que era un banco zombi. ! En manos de quien estamos con unos criteros tan volubles !