"Despedir a trabajadores ha sido la mejor inversión de la banca en los últimos años"

El modelo está tan, tan obsoleto que cuando voy a mi banco, si en más de dos ocasiones me tienen mas de 15 minutos esperando para la gestión que voy a realizar (si es de gestión presencial, claro), no hay una tercera; les cancelo la cuenta y "arreglao"; ya llevo 4 bancos en dos años...con la salvedad de que, si veo a un empleado, redireccionando a un cajero a algún cliente, contra la voluntad del mismo (...y eso es facil de detectar, por los cabreos del cliente), no les doy esa segunda oportunidad: cancelación inmediata y a otra cosa...si YO molesto, pero MI DINERO Y MIS PRODUCTOS NO, lo siento, pero vamos en lote.



Y es que, mientras el sector (más bien sus ¿¿directivos??) no entienda lo que es la POSTVENTA, o la ATENCIÓN AL CLIENTE, seguiran "en barrena"-