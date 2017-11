CaixaBank limita hasta las 11 horas sacar e ingresar dinero en ventanilla

Es para obligar a que vayas al cajero, que luego no funciona, y como no funciona y el siguiente te queda lejos, pues para que vayas y saques en un cajero ajeno que te sopla entre cuatro y seis euros de comisión que se lleva La Caixa.



A su vez ahorran en empleados y putean a la gente mayor que no tiene conocimientos ni capacidad, y te obliga a usar unos cajeros para los que mucha gente mayor no está preparada.



Esto es intolerable, son prestadores de servicio y es tu dinero, no SU dinero el que pides que te den, porque es su obligación.



No se como el Estado no hace nada y es cómplice de unos Bancos que solo saben cobrarte comisiones y ponerte zancadillas, salvo que seas rico, entonces te pondrán un empleado exclusivo.



Merda de País!