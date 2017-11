La OCDE critica los costes de los planes de pensiones en España y pide reformas globales

El economista jefe de Pensiones Privadas de la OCDE, Pablo Antolín, ha señalado hoy que, incluso tras la rebaja de las comisiones, los costes de los planes de pensiones en España siguen siendo "enormes" frente a los de otros países y ha pedido reformas "globales" y no cosas puntuales.

En declaraciones a los medios tras su intervención en una jornada sobre las pensiones en el Congreso de los Diputados, Antolín ha cuestionado además la posibilidad, tal y como recoge también la reforma del Gobierno, de poder recuperar el dinero de los planes de pensiones a los 10 años.

"Desde la OCDE eso es convertirlo en un plan de ahorro más que en un plan de pensiones que es para financiar la jubilación no para sacar dinero a los 20 ó 30 años", ha afirmado el economista de la OCDE. "O es una reforma global o no la hagas, hacer cosas puntuales no te funciona o se aborda todo o no se aborda", ha recomendado.

Para Antolín, la reforma de los planes de pensiones debería ir, entro otros aspectos, por ofrecer mas libertad de elección. Asimismo, ha señalado que los ciudadanos deberían tener más información sobre su jubilación y poder acceder a ella fácilmente, y ha recomendado avanzar hacia las cuentas individuales nocionales, un sistema en el que cada trabajador lleva "apuntadas" todas sus cotizaciones y que sirve para establecer su jubilación.

Durante su intervención en la jornada, también ha apuntado a la necesidad de diversificar las fuentes para financiar la jubilación y de "contribuir más y por periodos más largos", aunque ha evitado dar recomendaciones especificas para España.

Cuestionado por el factor de sostenibilidad aprobado en la reforma de las pensiones de 2013, Antolín ha señalado que es una "buena idea" siempre que forme parte de una reforma global del sistema. "Por si solo crea problemas", ha advertido.

PUBLICIDAD