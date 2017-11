La banca reclama que las nuevas provisiones deduzcan fiscalmente

Las provisiones las tienen que hacer en parte por los créditos fallidos que les producen un desfase. Que no presten dinero a quien no estén seguros que lo puede devolver, porque sino lo acabamos pagando los contribuyentes en el rescate de un Banco en quiebra. No deben de tener deducciones fiscales en las provisiones porque el Estado no debe perder unos ingresos por la irresponsabilidad de muchos Bancos de no evaluar adecuadamente los riesgos.