Finanzas personales: se añade un depósito y un préstamo

Vuelven a registrarse novedades en el sector del ahorro y la financiación. En concreto, se ha estrenado un depósito combinado que rinde al 0,40% TAE en el plazo fijo, y se han registrado rebajas en la TAE de un depósito y tres cuentas. Además, se ha incorporado una promoción para captar nuevos clientes con nómina.

En cuanto a la financiación, una entidad ha añadido un préstamo sin comisiones y a interés del 0,00%. Está dirigido a clientes de la entidad y no necesitarán enviar ningún tipo de documentación, tal y como ha podido comprobar el comparador de productos financieros CrediMarket.com.

Cambios en depósitos

Caja de Ingenieros ha añadido el CI FonDepósito 06, un depósito combinado, que combina un depósito a plazo fijo de 18 meses con rentabilidad del 0,40% TAE y un fondo de inversión a escoger entre el "CI Gestión Alternativa" y "CI Gestión Dinámica". El depósito se puede contratar desde una inversión mínima de 2.000 euros y máxima de 50.000 euros.

Expobank ha disminuido en 0,25 puntos porcentuales la rentabilidad del Depósito a un año. Ahora, tras el cambio rinde al 0,90% TAE.

Cuentas

ING ha menguado la rentabilidad de la Cuenta Naranja en 0,05 puntos porcentuales. En concreto, ha pasado a remunerar al 0,05% TAE. También ha rebajado la TAE de la cuenta "Naranja Mini" al 0,05% TAE.

Self Bank ha reducido la remuneración de la Cuentan Ahorro Self en 0,03 puntos porcentuales. La cuenta ha pasado a tener una rentabilidad del 0,12% TAE. Además, la entidad ha incorporado una promoción a la Cuenta "Nómina Self" para nuevos clientes. Al domiciliar la nómina de importe igual o superior a 800 euros y antes del 30 de noviembre el cliente podrá disfrutar de un cheque por valor de 80 euros.

Préstamo sin comisiones

Bankinter ha lanzado un préstamo preautorizado que podrán contratarlo aquellos clientes de la entidad que hayan recibido la información. El Préstamo "0,0" aplica un interés fijo del 0,00%, se encuentra exento de comisiones y financia hasta 3.000 euros a devolver en un plazo máximo de amortización de 36 meses.

