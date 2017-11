La caída del Banco Popular reduce la solvencia de la banca española con un agujero de 3.800 millones

Yo no entender nada. El banco Popular parece que era la calamidad de las calamidades, ahora bien no hace mucho los test de stress de Basilea le daban una nota por encima de 7 y no mucho antes de ser intervenido el responsable de economía decía que era un banco solvente. En qué quedamos pues ?. Quedamos si en que 300.000 accionistas pagarán la fiesta de no se sabe quien con más de uno medio arruinado.