Ibercaja captó en dos días el objetivo de fondos para todo el año por Cataluña

A destacar también que Ibercaja fué la única caja NO rescatada durante la crisis bancaria. Para ser justos, el gobierno tendría que regalar dinero a esta entidad para compensar la inyección de capital en las cajas de la competencia (La Caixa incluida).



Curiosamente Ibercaja era también la única caja NO controlada por políticos durante la época de la burbuja inmobiliaria.



Pero como siempre, en este país de mediocres, el que no llora no mama.