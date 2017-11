Con la caída del euríbor habrá algunas hipotecas que no pagarán intereses

Bueno, y de qué viven los bancos ?. No pagan intereses, salvo casos, por los depósitos y prestan el dinero a tipo cero va a ser que son unos altruistas. La economía va como va porque al dinero no se le da valor. Si no lo tienes lo pides prestado, si no puedes pagar no pagas que siempre habrá quien te defienda por alguna cláusula abusiva. Esto no hay ya quien lo entienda