La profesión de 'banquero' podría tener los días contados: "Se necesita menos gente"

Por ganar pasta que no quede. Claro que necesitan menos oficinas: los recibos no domiciliados hay que pagarlos el día 5 de ocho a nueve, y si no, no esperes nada del banquero que te escupe, si quieres sacar dinero, te mandan al cajero aunque lleves dos horas en la cola, para ingresar el dinero igual. En cuanto a dar créditos, da igual, porque sólo se los dan a los que tienen dinero y no lo necesitan.



Luego se preguntan por qué les echan a la calle, total cada vez su trabajo es sustituído por el nuestro, para qué pagarles a ellos si a nosotros no nos pagan y encima nos cobran comisiones.



Pero si fuese el jefe de los banqueros tampoco estaría tranquilo. Si conviertes tu banco en una fintech, quizá te comparen con una fintech y salgas perdiendo.