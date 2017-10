Banco Sabadell solo trasladará a Madrid la presidencia y la secretaría general del banco

Banco Sabadell considerará trasladar la presidencia y la secretaría general del banco a Madrid en su próximo consejo de administración, informaron a Europa Press en fuentes oficiales de la entidad. Responde a la necesidad de la entidad de "incrementar" su presencia institucional en la capital. l Guindos: "No habrá corralito en Cataluña y CaixaBank y Sabadell tienen ya entradas netas de depósitos"

"No se está valorando ningún traslado que no sea presidencia y secretaría general", han aclarado las fuentes consultadas, que subrayan que, por el momento, el banco "no ha tomado ninguna decisión" al respecto.

Según Sabadell desplazar estos dos departamentos responde a la necesidad de la entidad de "incrementar" su presencia institucional en Madrid, una vez que se hizo efectivo el traslado de la sede social y fiscal del banco a la ciudad de Alicante ante la incertidumbre política y económica que ha desatado el desafío independentista en Cataluña.

Desde hace años, Sabadell dispone de tres centros operativos en España ubicados en Las Tablas (Madrid), Alicante y Sant Cugat (Barcelona). En Madrid radica, por el momento, la Dirección General de Mercados y Banca Privada, así como importantes centros de las distintas direcciones horizontales.

Solvia también sale

En Alicante también tiene su domicilio social Solvia, la unidad inmobiliaria de la entidad, y se ubican distintas unidades tecnológicas, además del centro de recuperación de datos (back-up), mientras que en Barcelona se encuentra el centro corporativo principal del banco, donde están la mayor parte de las direcciones generales ejecutivas de Sabadell.

El consejo de administración de Sabadell celebrará una reunión en próximo 26 de octubre en Alicante con objeto de aprobar las cuentas trimestrales de la entidad para posteriormente presentarlas el día 27 en sus oficinas de la calle Serrano en Madrid, aunque también se estudiará el traslado de la presidencia y la secretaría general.

