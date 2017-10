Deutsche Bank frena en seco la venta de su negocio en España

Por supuesto, dónde hay un tonto moviendo una bandera, hay negocio. No es momento de dejar España.



El Chino de mi barrio no sabe qué pasa, ha visto gente colgando banderas de España en los balcones, y como no sabe dónde está Cataluña, o si hemos vuelto a ganar la Copa. Lo que sí tiene claro es que hay que poner a la venta banderas de España.