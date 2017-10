800 479

Bankia: la fusión con BMN aportará beneficios adicionales de 245 millones

Madrid, 11 oct (EFE).- El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha asegurado hoy que la fusión con BMN aportará unos beneficios adicionales de 245 millones de euros en 2020, lo que se traducirá en un incremento del 16 % del beneficio por acción.

Durante su intervención en un desayuno organizado por la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos, Goirigolzarri añadió que la operación, prevista para finales de año, les permite convertirse en líderes en regiones como Baleares o Murcia, en las que su presencia era "muy escueta".

El objetivo de BANKIA (BKIA.MC )es seguir trabajando en su posicionamiento para ser la entidad española más eficiente, solvente y rentable dentro de la gran banca, ya que esa es la forma de crear valor para todos los accionistas y contribuir a la devolución de las ayudas a los contribuyentes.

En este sentido, explicó que el fin de las restricciones del plan de reestructuración al que Bankia está sometido desde su nacionalización en 2012, previsto para finales de este mismo año, abrirá a la entidad "nuevas oportunidades de negocio".

La entidad tenía prohibidas determinadas actividades como la financiación de la promoción inmobiliaria o algunas operaciones de mercado de capitales.

Ahora, Bankia ha finalizado una "exitosa historia de reestructuración" que le permite iniciar una "historia de crecimiento", que debe tener un origen tanto orgánico como inorgánico.

"Estamos en un sector complejo pero tenemos los motores para seguir creciendo y generar valor", dijo.

Como ejemplo, afirmó que la entidad ha aumentado un 20 % la concesión de préstamos al consumo en los últimos 12 meses y ha elevado en 14 puntos básicos la cuota de mercado en fondos de inversión y facturación de tarjetas desde principios de este año.

En cuanto al mundo de las empresas, destacó que "servir a las pymes es un objetivo prioritario para Bankia", una estrategia que da sus frutos y que ha hecho que la base de clientela creciera un 6 % en el segundo trimestre en comparación interanual.

Sobre la digitalización, explicó que juega un papel clave tanto desde el punto de vista del ahorro de costes y de la satisfacción de los clientes.

A día de hoy, uno de cada diez clientes llegan a la entidad por canales exclusivamente digitales, dijo, al tiempo que recordó que las ventas digitales suponen ya el 16 % el total.

"Si un sistema financiero no es rentable no logrará captar capital, no podrá dar créditos que financien la economía y será una rémora para el desarrollo", explicó, para añadir que "la banca tiene que ganar dinero".

En cuanto a la deteriorada imagen del sector bancario, admitió que algunos gestores "han tenido conductas intolerables" y tienen que pagar por ello y pasar por el juzgado, pero animó a mirar al futuro.

"No se puede estar permanentemente lanzando una sombra sobre la actuación de los gestores", porque para avanzar "hay que hablar de una banca sana y rentable, que apoya a la economía y da una excelente calidad de servicio a sus clientes".

"Creo que estamos cerca de esa situación", dijo Goirigolzarri, que aseguró que por ello es importante que los gestores defiendan su actuación y el momento que atraviesa el sector.

